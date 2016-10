Zweeds koningspaar in voetspoor Margrethe

WITTENBERG – In navolging van de Deense koningin Margrethe heeft het Zweedse koningspaar zaterdag een bezoek gebracht aan de gerestaureerde kerk van het Wittenberger Slot. Dat deden koning Carl Gustaf en koningin Silvia op de vierde dag van hun staatsbezoek aan Duitsland.

Het was het tweede koninklijke bezoek aan de slotkerk binnen een week. Margrethe was er zondag in het bijzijn van de Duitse bondspresident Joachim Gauck. Het Zweedse koningspaar werd zaterdagochtend vergezeld door Reiner Haseloff, de minister-president van de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt, en burgemeester van Wittenberg Torsten Zugehör.

De Wittenberger Schlosskirche is bekend van Martin Luther, die in 1517 zijn 95 stellingen op de deur van de kerk spijkerde. Na een rondleiding door het gebouw, bezochten Carl Gustaf en Silvia de aangrenzende Luthertuin, waar de koning symbolisch een boom plantte. Daarna werd het paar door de binnenstad van Wittenberg geleid. Zaterdagmiddag trekken de koning en koningin verder naar Leipzig.

