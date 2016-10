Paus kiest nieuwe kardinalen

VATICAANSTAD – Paus Franciscus heeft zondag bekendgemaakt dat hij volgende maand zeventien nieuwe kardinalen gaat benoemen. Dertien van deze geestelijken zijn jonger dan 80 jaar, wat betekent dat zij op termijn deel kunnen nemen aan een conclaaf. Tijdens deze besloten vergadering wordt de volgende leider van de katholieke kerk gekozen.

De kerkvorst deed de verrassende aankondiging zondag tijdens zijn wekelijkse toespraak. Hij vertelde dat de prelaten die op 19 november tijdens een ceremonie kardinaal worden afkomstig zijn van vijf continenten. Onder de ‘promovendi’ is de Belgische aartsbisschop Jozef De Kesel. Een van de oudste nieuwkomers is vader Ernest Simoni. Deze 88-jarige Albanese priester zat tijdens het bewind van dictator Enver Hoxha, overleden in 1985, jarenlang in de gevangenis.

Het is de derde keer dat Franciscus nieuwe kardinalen aanwijst sinds hij in 2013 zijn intrek nam in het Vaticaan. De Verenigde Staten leveren er ditmaal drie: Blase Cupich (Chicago), William Tobin (Indianapolis) en Kevin Farrell (Dallas). De laatste werd onlangs aangesteld als hoofd van het nieuwe departement van familie- en levenszaken. Brazilië, Bangladesh, Spanje, Venezuela, Centraal Afrikaanse Republiek, Mauritius, Mexico, Papoea Nieuw-Guinea, Maleisië en Lesotho krijgen er een kardinaal bij, Italië twee.

