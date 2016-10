Koning Máxima reist naar Argentinië

DEN HAAG – Koningin Máxima brengt dinsdag en woensdag namens de Verenigde Naties een bezoek aan haar geboorteland Argentinië. Ze wordt tijdens haar verblijf onder meer ontvangen in de Casa Rosada door president Mauricio Macri.

Ook heeft Máxima een ontmoeting met minister van Economische Zaken, Alfonso Prat-Gay, die ze nog kent uit haar studietijd aan de Katholieke Universiteit van Argentinië (UCA). Hij gaf daar toen les terwijl hij aan zijn masters werkte. Voor de studenten van haar alma mater houdt de koningin ook een toespraak.

Terwijl Máxima dinsdag in Argentinië is, luncht koning Willem-Alexander op Villa Eikenhorst met de hertogin van Cambridge. De vrouw van de Britse prins William is in Nederland voor de opening van de tentoonstelling At Home in Holland: Vermeer and his Contemporaries from the British Royal Collection in het Mauritshuis in Den Haag. Verder staat er onder meer een bezoek aan het maatschappelijke project Bouwkeet in Rotterdam in haar agenda.

