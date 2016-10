Letizia op Ibero-Amerikaans congres

Koningin Letizia van Spanje heeft maandag een congres bijgewoond over de vernieuwde samenwerking tussen Ibero-Amerikaanse landen. Regeringsleiders en staatshoofden van de landen waar Spaans of Portugees de voertaal is, herdenken in Madrid dat ze al 25 jaar soortgelijke conferenties met elkaar organiseren.

In Madrid praten de vertegenwoordigers van de landen over de samenwerking na 2030. Letizia had een ontmoeting met de deelnemers van het panel dat over de toekomstige samenwerking discussieerde.

De eerstvolgende top is eind oktober alweer in Cartagena in Colombia.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!