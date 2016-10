Toestand Thaise koning Bhumibol onstabiel

BANGKOK – De gezondheid van de Thaise koning Bhumibol is nog verder achteruitgegaan. Na het ontvangen van een hemodialyse behandeling, waarbij bloed wordt gefilterd door een kunstnier, is de toestand van de 88-jarige vorst onstabiel. Dat maakte het paleis zondag bekend.

Bhumibol, ’s werelds langst regerende vorst, onderging de hemodialyse zaterdag. Als gevolg van de behandeling daalde zijn bloeddruk. Met behulp van medicatie en een beademingsapparaat wordt geprobeerd de bloeddruk weer op peil te krijgen.

Het is voor het Thaise paleis ongebruikelijk te melden dat de gezondheidstoestand van de koning instabiel is. Medische bulletins worden meestal verstuurd als Bhumibol er weer iets beter aan toe is.

Het bulletin dat zondag werd verstuurd, is al het tweede deze maand. Vorige week werd bekendgemaakt dat Bhumibol last had van een bloedvergiftiging en een ontsteking in zijn linkerlong. Ook zat er vocht in zijn longen. De Thaise koning verblijft al enkele jaren in het Siriraj-ziekenhuis in Bangkok. Op 11 januari is hij voor het laatst in het openbaar gezien, toen hij zijn paleis in de Thaise hoofdstad bezocht.

