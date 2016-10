Kate sluit bezoek in Nederland af

ROTTERDAM – Met een bezoek aan de Bouwkeet in Rotterdam heeft de hertogin van Cambridge dinsdag haar bezoek aan Nederland afgesloten. Deze visite begon met een lunch met koning Willem-Alexander in Wassenaar, gevolgd door een bezoek aan het Mauritshuis in Den Haag.

In Rotterdam bezocht Catherine op eigen initiatief de ‘makerspace’ de Bouwkeet van de wijk Bospolder-Tussendijken. Dat is een openbare werkplaats waar iedereen uit de buurt hout- en metaal kan bewerken, maar ook kan werken met hypermoderne 3D-printers en computergestuurde lasersnijders.

Na de ontvangst door burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam en een uitgebreide uitleg nam Kate een kijkje bij het project Repareer een fiets, waarbij kinderen oude fietsen pimpen.

