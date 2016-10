Máxima positief over kansen Argentinië

BUENOS AIRES – Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag (lokale tijd) een toespraak gehouden op haar alma mater, de Katholieke Universiteit van Argentinië (UCA). De koningin deed dat in haar hoedanigheid als speciaal pleitbezorger van de VN voor het beter toegankelijk maken van financiële diensten, ook wel ‘inclusieve financiering’ genoemd.

Máxima’s ouders en jongste zus Ines waren in het San Augustin-auditorium aanwezig, evenals haar voormalige docent Alfonso Prat-Gay, nu minister van Financiën. Elf jaar eerder had Máxima, toen als prinses, al eens gesproken tot de UCA-studenten.

Toen stond microkrediet centraal, dit keer was het onderwerp breder: de noodzaak van toegankelijkheid tot financiële diensten, waaronder ook krediet, sparen en verzekeringen. Ook voor een relatief welvarend land als Argentinië.

Uitdagingen

“Argentinië heeft haar eigen speciale uitdagingen die inclusieve financiering urgent maken”, zei Máxima. “De economische groei blijft traag. Ongeveer een kwart van de bevolking leeft in armoede en slechts vijftig procent van de volwassenen gebruikt een of andere formele finaniële dienst – onder de armen is dat maar 44 procent”, memoreerde de koningin. Ook wordt er weinig gespaard en is kredietverlening beperkt.

“Hier moet wat aan worden gedaan, maar die opgave is niet onmogelijk. Ik ken dit land goed en wil benadrukken dat Argentinië in een uitstekende positie verkeert om het beeld te veranderen” aldus Máxima, die meteen ook een aantal hulpmiddelen aanreikte om dat doel te bereiken.

Nationaal plan

Ze noemde het opstellen van een nationaal plan voor inclusieve financiering een nationale raad, waarin verschillende ministeries samenwerken, die de aanpak coördineert. Daarbij moet nadrukkelijk worden gekeken naar digitale technologie, waarmee snel vooruitgang kan worden geboekt, zo leerden voorbeelden in andere landen zei de koningin.

De bouwblokken daarvoor zijn in Argentinië al aanwezig, zoals een nationaal ID-systeem en het feit dat 98 procent van de bevolking toegang heeft tot internet. Argentinië kon veel bereiken aldus Máxima, die na haar warm ontvangen toespraak ook nog vragen beantwoordde van studenten.

