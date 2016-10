Onderzoek naar ‘uitgelekte video Drakensteyn’

LAGE VUURSCHE – De Koninklijke Marechaussee onderzoekt hoe beelden van een ongelukje, mogelijk gemaakt bij de poort van kasteel Drakensteyn waar prinses Beatrix woont, op het internet terecht konden komen.

Meerdere media melden dat het om een situatie bij Drakensteyn in Lage Vuursche gaat; een woordvoerder van de marechaussee wilde de locatie niet bevestigen. Hij bevestigde wel dat de beelden, die mogelijk van een bewakingscamera op het terrein van Drakensteyn komen, echt zijn en dat het ,,heel vervelend” is dat deze in de openbaarheid zijn gekomen.

Wie de beelden online heeft gezet is niet duidelijk. ,,Dat is onderwerp van onderzoek.” Het filmpje staat op de website Dumpert.nl.

Op de beelden is een aanrijding van een auto te zien met een paaltje. Een marechaussee duwt twee paaltjes de grond in om de auto doorgang te geven, maar een van de twee komt spontaan weer omhoog. De auto knalt daar op. Dat gebeurde enkele maanden geleden. Ook de aanrijding zelf wordt onderzocht. Wie in de auto reed is niet bekend.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!