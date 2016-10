Spaanse koning Felipe probeert het opnieuw

MADRID – De Spaanse koning Felipe doet later deze maand een nieuwe poging om gesprekken op gang te brengen over een nieuwe regeringscoalitie in zijn land. Voor 24 en 25 oktober heeft hij de fractievoorzitters uitgenodigd voor een consultatieronde.

Tot nu toe mislukten twee pogingen van de regerende premier Rajoy om in opdracht van Felipe een groep bij elkaar te brengen. Belangrijkste struikelblok was de weigering van de voorman Sánchez van de socialistische partij PSOE om met de conservatieven van de PP in zee te gaan. Afgelopen week trad Sánchez onder druk van zijn partij af en werd de weg vrij gemaakt voor nieuwe gesprekken.

Verwacht wordt dat Rajoy opnieuw de opdracht van Felipe krijgt om een regering te vormen. Als dit niet lukt zijn nieuwe verkiezingen nodig.

