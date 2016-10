Filip en Mathilde dineren met Japanse premier

TOKIO – De Belgische koning Filip en zijn vrouw Mathilde hebben woensdag een vorkje geprikt met de Japanse premier Shinzo Abe. De premier bood het Belgische koningspaar, dat op staatsbezoek is in Japan, een diner aan in het Akasaka-paleis in Tokio.

In een toespraak haalde Filip herinneringen op aan zijn eerste bezoek aan Japan, ruim dertig jaar geleden. “Het was mijn eerste reis naar het verre oosten. Ik heb nog steeds een zwak voor uw land en zijn rijke beschaving.” Filip zei dat de Belgen Japan ‘zien als wereldmacht en vriend’.

De koning prees de veerkrachtigheid van de Japanners, die ze volgens Filip onder meer toonden na de zware aardbeving van maart 2011. “Jullie kracht en hernieuwde ambities na een crisis of ramp zijn voorbeelden voor iedereen.”

Toost

Filip sloot zijn speech af met een toost op de gezondheid van het Japanse keizerspaar en Abe en zijn vrouw. Het Belgische koningspaar trof keizer Akihito en keizerin Michiko dinsdag tweemaal. De 82-jarige Akihito gaf deze zomer in een videoboodschap aan dat hij zich afvraagt hoelang hij, gezien zijn hoge leeftijd, alle keizerlijke taken uit kan blijven voeren. De Japanse regering gaat na of Akihito af kan treden.

Filip en Mathilde arriveerden maandag in Japan. Het paar is tot en met zaterdag in het land van de rijzende zon. Het staatsbezoek staat in het teken van de diplomatieke betrekkingen tussen Japan en België, die 150 jaar teruggaan.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!