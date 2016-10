Koningin Máxima op weg naar Nederland

BUENOS AIRES – Koningin Máxima is woensdagmiddag met een KLM-vlucht uit Argentinië vertrokken. Ook haar ouders gingen mee. Volgende week hebben hun drie kleinkinderen herfstvakantie.

De afgelopen drie dagen was Máxima op werkbezoek in haar geboorteland, als speciaal VN-pleitbezorger op het gebied van inclusieve financiering – het beter toegankelijk maken van financiële diensten.

De koningin sloot haar visite af met een ontvangst in de presidentiële residentie even buiten Buenos Aires, waar ze ook lunch had met president Mauricio Macri en zijn vrouw Juliana Awada. Voor hun dochtertje Antonia had Máxima een cadeau meegenomen, dat het meisje vol trots aannam.

Roestig

Ook gaf de koningin een korte persconferentie die via internet op verschillende kanalen rechtstreeks werd uitgezonden. Máxima, die een dag eerder had gezegd dat haar Spaans roestig was geworden door haar lange verblijf in het buitenland, legde nog eens uit waarom het belangrijk is dat alle Argentijnen toegang krijgen tot financiële diensten.

Alleen op die manier kan op effectieve wijze een einde worden gemaakt aan de armoede, een boodschap die door alle media werd opgepakt.

