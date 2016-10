Filip en Mathilde bedanken keizerspaar

TOKIO – De Belgische koning Filip en koningin Mathilde hebben donderdag afscheid genomen van de Japanse keizer Akihito en zijn vrouw Michiko. Via Twitter bedankten Filip en Mathilde het keizerlijk paar voor hun warme welkom.

Op hun laatste dag genoot het Belgisch koningspaar in Nagoya nog van bezoekje naar een museum en een lunch met vertegenwoordigers van autofabrikanten. Filip en Mathilde gingen naar en van Nagoya met de trein. Terug in Tokio stond er nog een concert op het programma.

Filip en Mathilde arriveerden maandag in Japan. Het paar is tot en met zaterdag in het land van de rijzende zon. Het staatsbezoek staat in het teken van de diplomatieke betrekkingen tussen Japan en België, die 150 jaar teruggaan.

De Belgische koning stond op Twitter ook nog stil bij het overlijden van de Thaise koning Bhumibol. ”Diep geraakt door overlijden van ZM Koning Bhumibol na een lang Koningschap. Gedachten gaan naar familieleden en de Thaise bevolking”, aldus het Belgische koningshuis.

