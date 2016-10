Stijl van koningin Máxima wordt geprezen

BUENOS AIRES – Koningin Máxima wist bij haar VN-werkbezoek aan geboorteland Argentinië dat de schijnwerpers van de media vol op haar zouden staan. Kranten, weekbladen en televisiezenders volgden haar bezoek de afgelopen dagen met grote interesse.

De serieuze kranten en het televisienieuws besteedden aandacht aan haar boodschap over het beter toegankelijk maken van financiële diensten, maar minstens zoveel aandacht was er voor haar kleding en stijl. ‘De stijl van Máxima is niet onopgemerkt gebleven’, meldde donderdag dagblad Clarín in de modesectie.

De beschouwing ging vergezeld van veel foto’s van het bezoek, waarbij ook een vergelijking werd gemaakt met Argentinië’s nieuwste stijlicoon presidentsvrouw Juliana Awada. Die ontmoette de koningin woensdag bij een lunch in de presidentiële residentie Olivos. ‘Máxima was slank en aantrekkelijk’, aldus Clarín.

Gewichtsverlies

De krant liet modekenners aan het woord die haar outfit, die haar een zandloper figuur gaven, van commentaar voorzagen. Laura Malpeli Jordaan, directeur van Styletto Image Studio, was bijzonder te spreken over het zichtbare gewichtsverlies van Máxima. ‘Haar nieuwe figuur met enkele kilo’s minder is een groot succes.’

Juliana Awada kreeg overigens ook een compliment. ‘Beiden hebben veel stijl en elegantie’, aldus Clarín.

