Vajiralongkorn is niet geliefd

Kroonprins Vajiralongkorn (64) moet zijn donderdag overleden vader koning Bhumibol opvolgen als Rama X, de nieuwe koning van Thailand. Vajiralongkorn is de enige zoon van het Thaise koningspaar.

De nieuwe koning is niet geliefd, zo ver dat in Thailand valt te peilen omdat alle uitspraken over de koninklijke familie vallen onder de ultrastrenge ‘lèse majesté’-wet. Kritische opmerkingen kunnen vijftien jaar celstraf opleveren wegens majesteitsschennis.

Vajiralongkorn leidde altijd een nogal losbandig leven en werd ook door zijn ouders meermalen tot de orde geroepen. Vajiralongkorn heeft echter, zo menen waarnemers, de steun van de militaire junta die twee jaar geleden de macht greep, mede om alle touwtjes in handen te hebben op het moment van overlijden van koning Bhumibol.

Ter voorbereiding op zijn koningschap ontdeed Vajiralongkorn zich twee jaar geleden van zijn derde vrouw, bij wie hij een zoontje heeft dat nu kroonprins zou moeten worden. Maar over de geestelijke gezondheid van prins Dipangkorn (11) wordt in het buitenland druk gespeculeerd. Vajiralongkorn, die weer een nieuwe levensgezellin heeft, heeft ook nog oudere kinderen, die hij naar het buitenland heeft verbannen.

