Filip en Mathilde genieten van Japanse kunst

OSAKA – Koning Filip en koningin Mathilde hebben in Osaka genoten van een no-spel, klassiek Japans muzikaal drama. Het Belgisch koningspaar is op staatsbezoek in Japan en bracht de vijfde dag door in Osaka.

Na aankomst in de op twee na grootste stad van Japan schoof Filip aan bij een lunch met vertegenwoordigers uit de Japanse chemische sector. De koning zat daar om investeringen in België te promoten, meldde het Koninklijk Paleis op Twitter. Mathilde ging naar een van de bekendste universiteiten van Japan, de Kobe Universiteit. Daar sprak ze over samenwerking met Belgische universiteiten.

Vervolgens ging het paar samen naar het Otuki Noh Theatre, waar het werd getrakteerd op een no-spel. Na afloop van de traditionele voorstelling, waarbij gebruik wordt gemaakt van opvallende maskers, ontmoetten Filip en Mathilde de bekende no-drummer Mishima Gentaro.

Het Belgisch koningspaar vertrok zondag richting Japan. Tot en met zaterdag brengen Filip en Mathilde een staatsbezoek aan het land van de rijzende zon. Het bezoek staat in het teken van de viering van 150 jaar diplomatieke betrekkingen tussen België en Japan.

