Harald en Margrethe condoleren Sirikit

OSLO – Koning Harald van Noorwegen heeft de nabestaanden van de Thaise koning Bhumibol Adulyadej zijn condoleances gestuurd.

Namens zichzelf en het volk van Noorwegen betuigt Harald zijn deelneming aan koningin Sirikit en de andere familieleden. Hij brengt daarnaast zijn diepste medeleven over aan de rouwende Thaise bevolking.

Ook koningin Margrethe van Denemarken heeft haar condoleances gestuurd aan Sirikit naar aanleiding van het overlijden van de Thaise vorst. Margrethe gaat in op de nauwe banden tussen de Deense en Thaise koninklijke familie.

Het lichaam van koning Bhumibol is vrijdag overgebracht naar het Koninklijk Paleis in Bangkok. De 88-jarige vorst overleed donderdag in het Siriraj-ziekenhuis.

