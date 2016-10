Thailand kijkt met argwaan naar prins Maha

BANGKOK (ANP) – De man die koning van Thailand moet worden, benoemde ooit zijn poedel Foo Foo tot luchtmaarschalk. Hij trok het dier een uniform aan en nam hem mee naar officiële gebeurtenissen. Toen Foo Foo stierf, kondigde kroonprins Maha Vajiralongkorn een rouwperiode van vier dagen af, inclusief rituelen door boeddhistische monniken.

Niet iedereen in Thailand is even ingenomen met de gedachte dat prins Maha (64) zijn donderdag overleden, immens populaire vader koning Bhumibol binnenkort opvolgt. De prins heeft zijn kroning even opgeschort omdat hij eerst wil rouwen. Het is nog niet zo lang geleden dat er in Thailand stemmen opgingen om zijn jongere zus prinses Maha Chakri Sirindhorn op de troon te zetten. De wet verbiedt echter dat een vrouw daar plaatsneemt.

De kroonprins genoot een uitstekende opleiding. Hij volgde onderwijs aan elitaire Engelse scholen en ging in Australië naar het Royal Military College. Hij kreeg opleidingen in het Britse en Amerikaanse leger en is een volleerd piloot. Maar na zijn opleiding koos hij een heel eigen pad. In een strak, wit legeruniform ziet prins Mahar er prachtig uit. Daaronder komt een lijf vol tatoeages tevoorschijn. Die zijn gemakkelijk te zien, want hij loopt er graag minimaal gekleed bij.

Playboy

De koning in spe leidde het leven van een playboy, meestentijds in Duitsland. De Duitse roddelpers liep met hem weg. Daar was dikwijls alle reden voor. Zo trad hij drie keer in het huwelijk en scheidde evenzoveel keer. Hij huwde onder anderen zijn nicht. Maar hij verwekte ondertussen bij een maîtresse vijf kinderen, met wie hij daarna trouwde. Toen hij vorige week in München in een vliegtuig stapte vanwege de snel verslechterende gezondheidstoestand van zijn vader, verkeerde hij in het gezelschap van een aantrekkelijke stewardess van Thai Airways. Zij wordt zijn vierde echtgenote, zo kondigde prins Maha aan.

Los van alle privé-beslommeringen zitten ook de problemen in zijn vaderland de status van de kroonprins danig in de weg. Daar waar de op 88-jarige leeftijd overleden Bhumibol een nuancerende uitwerking op de spanningen in het land had, daar zien velen geen beslissende rol voor de zoon weggelegd. Thailand bevindt al jaren in de greep van een machtsstrijd tussen de militairen, de telkens terugkerende demonstranten tegen de regering en de steeds bloediger opstand van moslimseparatisten in de zuidelijke provincies.

