Haakon en Mette-Marit kijken in toekomst

OSLO – Kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen hebben zich maandag over de laatste technische snufjes laten voorlichten op de Oslo Innovation Week. Daar mochten ze zelf ook een aantal uitvindingen uittesten.

Het paar ontdekte onder meer hoe de robot van het bedrijf No Isolation werkte. De kleine robot is speciaal voor kinderen ontwikkeld die door bijvoorbeeld ziekte langdurig thuiszitten. Op deze manier kunnen de kinderen toch meedoen in de klas en met hun vrienden praten. Mette-Marit en Haakon testten daarnaast onder meer de virtualrealitybril en allerlei 3D-technieken.

Op de beurs reikte het kroonprinselijk paar ook de Oslo Innovation Award uit. De prijs ging naar de Johan Brand, de eigenaar van het onlinespel- en leerprogramma Kahoot.

