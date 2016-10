Laatste koning Rwanda gestorven

WALTON – Kigeli V Ndahindurwa, de laatste koning van Rwanda, is zondagochtend gestorven. Kigeli V stierf op tachtigjarige leeftijd in de Verenigde Staten, waar hij in ballingschap leefde. Dat is bekendgemaakt op de website van zijn stichting.

Kigeli, een Tutsi, kwam in 1959 op de troon na de plotselinge en mysterieuze dood van zijn halfbroer koning Mutara III Rudahigwa. Een maand na zijn aantreden kwamen de Hutu’s in opstand tegen de Tutsi’s wat uitliep op een bloedbad.

In 1960, nog geen jaar na zijn benoeming, week Kigeli uit naar het buitenland. Hij ging naar Congo, dat toen pas een paar dagen onafhankelijk was van België, waartoe ook Rwanda destijds behoorde. De Belgische overheid organiseerde in Rwanda een referendum over de toekomst van de monarchie, zo’n 80 procent van de bevolking stemde voor een einde van het koninkrijk.

Stichting

Kigeli beweerde dat was geknoeid met het referendum en keerde terug naar Rwanda. Daar werd hij onder huisarrest geplaatst en in oktober 1961 naar Tanzania gedeporteerd. Kigali woonde in verschillende Afrikaanse landen, tot de Verenigde Staten hem in 1992 politiek asiel verleenden.

Vanuit het buitenland bleef Kigeli zich inzetten voor de Rwandezen. Hij riep meermaals op tot vrede in het land en richtte de King Kigeli V Foundation op. De stichting komt op voor Rwandese vluchtelingen.

Kigeli gaf in 2007 aan dat hij na bijna 48 jaar terug wilde keren naar Rwanda. Hij wilde dat echter alleen doen als de bevolking hem zou accepteren als constitutioneel monarch. Kigeli keerde nooit terug. Waar en wanneer hij wordt begraven is nog niet bekend.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!