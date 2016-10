Mathilde viert jubileum BIG-netwerk

BRUSSEL – De Belgische koningin Mathilde heeft maandagavond het twintigjarig jubileum van de Breast International Group bijgewoond. De viering vond plaats in het stadhuis van Brussel.

Mathilde is als erevoorzitster bij BIG betrokken. Dit netwerk brengt borstkankerspecialisten wereldwijd samen om op gecoördineerde wijze aan research te doen. De organisatie werd opgericht in 1999 en bestaat uit bijna vijftig onderzoeksgroepen in Europa, Canada, Latijns-Amerika, Azië en Australië.

Dinsdag ontmoet Mathilde samen met haar echtgenoot koning Filip koning Willem-Alexander op de Frankfurter Buchmesse in Frankfurt am Main. Nederland en Vlaanderen zijn dit jaar eregast van de Duitse boekenbeurs.

