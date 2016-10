Thai belaagd voor niet dragen rouwkleren

BANGKOK – Tal van Thai zijn de afgelopen dagen het mikpunt geworden van de woede van landgenoten omdat ze na het overlijden van koning Bhumibol niet voldoende blijk van hun verdriet zouden hebben gegeven. Premier Prayut Chan-o-cha riep maandag op tot kalmte.

Hij zei dat juist in deze moeilijke periode de eenheid moet worden bewaard, aldus de krant Bangkok Post. Op het toeristeneiland Koh Samui, circa 560 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Bangkok, dwong een menigte een vrouw te knielen voor een portret van de overleden koning. Ze zou niet duidelijk hebben laten blijken dat ze in de rouw is.

Op een foto van een man in een oranje shirt op sociale media kwamen felle reacties. “Waarom draagt hij geen zwart? Hij heeft geen geweten”, aldus een bericht. Ook zijn op straat veel mensen vijandig bejegend omdat ze geen witte of zwarte rouwkleding droegen. Enkelen vroegen om vergiffenis en zeiden geen geld te hebben voor rouwkleding.

Koning Bhumibol overleed donderdag op 88-jarige leeftijd. De autoriteiten spraken maandag de verwachting uit dat elke dag tienduizenden mensen naar het paleis in Bangkok zullen komen om respect te betuigen aan de overleden vorst. De autoriteiten in Bangkok hebben opdracht gegeven jeugdcentra en andere openbare gebouwen gereed te maken om gratis onderdak te bieden aan mensen die van ver naar de hoofdstad komen.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!