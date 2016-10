Letizia vergadert over mentale gezondheid

MADRID – Koningin Letizia van Spanje schoof dinsdag aan bij een vergadering over de mentale gezondheid van Spanjaarden. Het doel van de bijeenkomst in Madrid was de kwaliteit van leven van mensen met een psychische aandoening en hun gezinnen te verbeteren.

De echtgenote van koning Felipe nam plaats naast minister Fátima Báñez van Volksgezondheid. Op de agenda stonden de huidige en toekomstige projecten van de non-profitorganisatie Salud Mental España, als ook de stand van zaken van de geestelijke gezondheidszorg in Spanje en de sociale integratie van mensen met een psychische stoornis.

Letizia ontmoette medewerkers van de organisatie die opkomt voor de rechten van deze kwetsbare bevolkingsgroep en sprak ook vertegenwoordigers van regionale afdelingen. Na afloop maakte Letizia tijd vrij voor het maken van groepsfoto’s.

