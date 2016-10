Filip en Mathilde genieten van herfstconcert

BRUSSEL – Koning Filip en koningin Mathilde van België hebben woensdagavond het jaarlijkse herfstconcert bijgewoond. Het koningspaar hoefde daarvoor niet ver te reizen. De muzikale avond vond namelijk plaats in het koninklijk paleis in Brussel. Ook Filips zus prinses Astrid en haar echtgenoot prins Lorenz waren aanwezig.

“Bedankt Wim Mertens Trio voor het mooie concert!”, twitterde het Belgische koningshuis na afloop namens Filip en Mathilde. Het hof publiceerde daarbij ook een foto waarop de koning en koningin de muzikale gasten de hand schudden.

Filip had tijdens het concert even tijd om te ontspannen na een drukke dag. Hij woonde onder meer het openingsdebat van de ‘Brusselse dagen’ bij in Bozar tussen de vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans en de Franse islamexpert Gilles Kepel. Ook gaf de koning acte de présence bij de openingszitting van de Solvay Raad voor Chemie. Daarbij was ook de Nederlandse chemicus Ben Feringa, de Nobelprijswinnaar voor Chemie dit jaar, aanwezig. Tot slot ontving Filip ook nog de Belgische premier Charles Michel op audiëntie.

