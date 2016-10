Oma Deense prinses Marie overleden

KOPENHAGEN – De oma van de Deense prinses Marie is dinsdag in Parijs gestorven. Barones Odile de Sairigné werd 98 jaar oud, maakte het Deense hof bekend.

Marie, de echtgenote van prins Joachim, zegde afgelopen november al meerdere afspraken af zodat ze naar Frankrijk kon. De prinses had een nauwe band met haar oma. Barones Odile de Sairigné stierf in haar slaap.

Prins Joachim, de tweede zoon van koningin Margrethe, is de komende dagen op reis. Hij is in Duitsland, waar hij tot en met vrijdag een congres over logistiek bijwoont.

