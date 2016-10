Op de bres voor koning Richard III

HAARLEM – Het moet maar eens afgelopen zijn met het zwartmaken van koning Richard III, de vijftiende-eeuwse Engelse koning die vooral in het gelijknamige drama van William Shakespeare wordt afgeschilderd als één van de grootste griezels uit de Britse geschiedenis. Dat vindt cabaretier/acteur Wart Kamps. Dus schreef hij een eigen (solo)stuk over de vorst, wiens overblijfselen vier jaar geleden onder de parkeerplaats van de sociale dienst van Leicester vandaan werden gepeuterd.

Vrijdag gaat ‘De Goede Richard III’, gespeeld door Kamps zelf, in première in de Toneelschuur in Haarlem.

Berichtgeving over het terugvinden van het skelet trof Kamps, die net als Richard III een kromming in de ruggengraat heeft. “De foto van zijn skelet leek sterk op foto’s van het mijne. Dat schiep eigenlijk al een band. Het is ook geen bochel, wat Shakespeare ervan maakte.” De acteur verdiepte zich in de geschiedenis van de koning en kwam tot de conclusie dat het beeld van de man moet worden bijgesteld. “Ik hoop er in ieder geval weer een mèns van te maken.”

Zielig

Richard III staat bekend als man die geen middel schuwde om een troon te veroveren waarop hij geen recht had. Kamps denkt dat Richard meer een slachtoffer was van de omstandigheden waarin hij verzeild raakte. Hij heeft dan misschien wel dubieuze dingen gedaan, maar dat was een reactie daarop, zegt de toneelspeler. “Hij is juist zielig. Hij verloor iedereen, werd vermoord en anoniem begraven. En toen gaf Shakespeare hem de laatste dolkstoot.”

Kamps ‘De Goede Richard III’ is niet alleen zijn eerste zelfgeschreven stuk, maar ook zijn eerste solo. Hij speelt de koning in nauwkeurige vijftiende-eeuwse kleding. “Want het is Richard zelf, die zegt: zo was ik niet. Hij is boos op de acteurs die hem eerder speelden, op het publiek dat zijn slechtheid zomaar aannam en vooral op Shakespeare.”

De tournee van Kamps met ‘De Goede Richard III’ duurt tot en met 21 januari.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!