Prins krijgt doodstraf in Saudi-Arabië

RIYAD – Saudi-Arabië heeft maandag in Riyad een prins geëxecuteerd. Deze was door een rechtbank veroordeeld tot de doodstraf wegens het doodschieten van een andere Saudische man in 2012, zo meldde het Saudische staatspersbureau SPA dinsdag.

Prins Turki bin Saud al-Kabir had bekend dat hij na een ruzie in 2012 een man had doodgeschoten. Volgens het persbureau is het zeldzaam dat een lid van de regerende familie tot de doodstraf wordt veroordeeld. Deze familie telt enkele duizenden leden. Hoewel de meeste prinsen grote rijkdom hebben, vervullen maar enkelen in de familie belangrijke regeringsposten.

“Hiermee wordt aangetoond dat de regering van het koninkrijk erop toeziet dat de veiligheid en gerechtigheid gewaarborgd wordt en dat het recht van Allah over iedereen voltrokken wordt”, luidde de verklaring van het ministerie bij het voltrekken van het vonnis.

