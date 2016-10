Blog Justine: Meer Máxima?

We horen van u, via de mail of brief of in een persoonlijk gesprek op de Vorstendag wat uw mening is over uw tijdschrift, maar om u nog beter te kunnen bedienen hebben we onlangs een uitgebreid lezersonderzoek gehouden. Via email hebben we 2500 willekeurige abonnees uitgenodigd onze enquête in te vullen. We hebben nog net de vlag niet uitgehangen, maar wat zijn we trots! U geeft Vorsten een 8,1. Ik ken vergelijkbare onderzoeken van andere titels en weet dus dat dit enorm hoog is.

Het rapport is uitgebreid, de samenvatting alleen al telt 35 pagina’s, maar ik heb ook al uw individuele tips en opmerkingen uitvoerig bestudeerd. Want een 8,1 is een fantastisch cijfer, wij zien dit eerder als aanmoediging dan om nu te denken dat we er zijn. Vorsten bestaat alweer bijna 45 jaar en natuurlijk willen we ook de komende decennia dit cijfer behouden of zelfs verbeteren. De Vorsten-lezer is niet over één kam te scheren. Dat maakt ons werk alleen maar leuker. Sommige lezers willen nog meer aandacht voor koningin Máxima, anderen willen juist nog meer historie terugzien in Vorsten. Met alle ingrediënten die u belangrijk vindt, proberen wij iedere editie opnieuw een heerlijk sterrendiner voor u te bereiden, rekening houdend met uw wensen.

Wij proberen Vorsten continue te verbeteren. Rubrieken verdwijnen en ontstaan, vormgeving gaat met de tijd mee. Onveranderd blijft het DNA van uw blad! Soms maken wij veranderingen kenbaar, soms ook niet. Zo wordt Vorsten voortaan op matglanzend papier gedrukt. Het is hetzelfde papier als weleer, alleen wordt er nu geen glanslak gebruikt voor de afwerking, maar met een matte vernis. De kosten blijven gelijk, een besparing is het niet. Ons voornaamste argument is het feit dat oudere lezers aangaven leesproblemen te ervaren op glanzend papier, we letten nu ook nog beter op de leesbaarheid van teksten.

Daarnaast heeft dit papier meer lucht waardoor de foto’s beter geprint kunnen worden en daardoor beter tot hun recht komen qua kleuren. Kijkt u maar eens naar foto-exposities, bijna altijd zijn de foto’s geprint op mat papier. Bijkomend voordeel is dat dit papier steviger is en het minder snel kan omkrullen. Fijn voor lezers die het tijdschrift willen bewaren. Is Vorsten dan geen glossy meer? Jawel hoor! De term ‘glossy’ verwijst oorspronkelijk naar de glans van het papier, wat ooit heel vernieuwend was. Inmiddels staat ‘glossy’ voor veel meer dan dat: ook fotografie en vormgeving kunnen voor een glossy uitstraling zorgen. Steeds meer bladen kiezen voor de chique uitstraling van mat papier en Vorsten dus ook. Ook op andere fronten luisteren we graag naar u: Op uw verzoek is de Vorsten-agenda terug van weggeweest!

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!