Fins winteravontuur

Advertorial- Unieke 9-daagse winterreis met eigen auto

Wat dacht u van een reis naar de pure en ongerepte winter van Noord-Europa? Geniet van een unieke wintervakantie met eigen auto in de rustieke sfeer van Scandinavië. Alleen de reis ernaartoe is al een belevenis. Het schip dat u naar Helsinki brengt, kraakt zich een weg door de deels bevroren Oostzee.

Uw 9-daagse reis in het kort

Op uw gemak rijdt u naar Travemünde in Noord-Duitsland. Hier scheept u in voor de overtocht naar de Finse hoofdstad Helsinki. Op ongeveer twee uur rijden ligt de voor u gereserveerde bungalow of sportchalet met open haard en privé sauna. En wat is er nu heerlijker dan na een dag buiten te ontspannen in uw eigen sauna. Liever een hotel? De ideale locatie is wellness hotel Laajavuori bij het stadje Jyväskylä. Laat u verwennen in het fantastische wellness- en saunacentrum.

Maak een sneeuwscootertocht onder begeleiding van een gids over de bevroren meren en door met sneeuw bedekte bossen. Of trek er zelf op uit en ga sneeuwschoenwandelen, grill een worstje bij het kampvuur of maak kennis met de husky’s. Wilt u nog meer beleven, verleng dan uw reis met enkele

dagen in de Finse hoofdstad Helsinki. Het Pure Noorden, warm aanbevolen!

Reisinformatie

Wekelijks vertrek januari t/m maart 2017

Vanaf € 595 p.p. inclusief:

Overtocht met privé hut

Auto mee aan boord

Verblijf in Finland

Stop-over-hotel in Duitsland

Meer informatie? www.voigt-travel.nl/vorsten

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!