Harry herdenkt omgekomen politieagenten

LONDEN – Prins Harry heeft donderdagmiddag stilgestaan bij politieagenten die het leven lieten tijdens hun werk. De Britse prins legde een krans bij een monument en ontmoette nabestaanden.

De Metropolitan Police staat elk jaar stil bij de collega’s die sneuvelden. Harry woonde de ceremonie bij het trainingscentrum van de Londense politie bij. De Metropolitan Police verloor in totaal 650 medewerkers.

Nadat Harry een krans had gelegd bij een monument, plantte hij een kersenboom ter herinnering aan zijn bezoek. Vervolgens sprak de 32-jarige prins met een aantal nabestaanden. “Ik vond hem zorgzaam en geïnteresseerd”, zei een oud-hoofdinspecteur wiens dochter in 1995 werd doodgestoken toen zij probeerde iemand te arresteren. “Hij leefde mee en leek me te begrijpen.”

Politiecommissaris Bernard Hogan-Howe, de baas van de Metropolitan Police, was volgens People blij met Harry’s bezoek. “We voelen ons bevoorrecht om prins Harry hier te hebben mogen ontvangen.”

