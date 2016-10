Harry krijgt les van paardenfluisteraar

Prins Harry heeft een nieuwe manier gevonden om oorlogsveteranen te steunen. De Britse prins maakt zich al jaren hard voor ex-militairen met een posttraumatische stressstoornis en schakelt daarbij nu de hulp in van ‘paardenfluisteraar’ Monty Roberts.

Roberts werkt al decennia samen met Harry’s oma koningin Elizabeth aan haar paarden en honden. De 81-jarige Amerikaan hielp ook al eerder gewonde Amerikaanse veteranen met psychische problemen om hun levens te transformeren. “De prins wil hier graag meer over weten. Ik ben vereerd om hem dat te laten zien”, vertelt Roberts aan de Evening Standard.

“Het maakt je bescheiden om te zien hoe ontroerend een korte interactie met een paard kan zijn”, legt hij uit. Ook zegt hij dat hij de Britse koningin veel verschuldigd is. “Als zij niet in me had geloofd zou ik nog steeds een cowboy in Salinas zijn en zou niemand weten van mijn methodes om paarden op een niet gewelddadige manier te trainen.”

Volgens Roberts hebben hij en de Britse koningin regelmatig contact: “Ze neemt mijn telefoontjes altijd op. “We spreken vier keer per jaar af om te bespreken wat er is gebeurd en wat we nog meer willen doen.”

