Koningin Mathilde bezoekt biënnale

KORTRIJK – Koningin Mathilde heeft donderdag een bezoek gebracht aan de Internationale Biënnale Interieur in Kortrijk.

De Belgische vorstin bekeek op de designbeurs onder meer werk van Designer van het jaar 2016 Vincent van Duysen, zo staat te lezen op de Twitteraccount van de Belgische monarchie. De internationale biënnale duurt nog tot en met zondag.

Koning Filip bezocht ondertussen DOVO. Deze dienst voor de opruiming en vernietiging van ontploffingstuigen is onderdeel van het Belgische leger. Op een foto op Twitter is de Belgische koning met gehoorbescherming te zien, en op een andere foto schudt hij een medewerker in een beschermend pak de hand.

