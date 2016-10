Vajiralongkorn en dochters herdenken Bhumibol

BANGKOK – De Thaise kroonprins Maha Vajiralongkorn woonde donderdag weer een herdenkingsceremonie voor zijn overleden vader koning Bhumibol bij. Vajiralongkorn, die pas op een later moment de troon bestijgt zodat hij kan rouwen, werd vergezeld door twee van zijn zeven kinderen.

Prinses Bajrakitiyabha en prinses Sirivannavari Nariratana namen met hun vader deel aan een religieuze dienst in het Koninklijk Paleis in Bangkok. Bhumibols lichaam werd vrijdag, een dag na zijn overlijden in het Siriraj-ziekenhuis, overgebracht naar het paleis.

Bij het paleis hebben zich duizenden rouwende Thai verzameld. Bhumibol zat ruim zeventig jaar op de troon en was daarmee de langstzittende monarch in de wereld. Bhumibol genoot groot respect van de Thai en werd vereerd als halfgod.

