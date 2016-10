Margriet bezoekt afdeling oogheelkunde VUmc

AMSTERDAM – Prinses Margriet heeft donderdag een werkbezoek gebracht aan de afdeling oogheelkunde van het VUmc in Amsterdam. De prinses liet zich ter plaatse op de hoogte stellen van de ontwikkelingen op het gebied van vermijdbare slechtziendheid bij zelfstandig wonende ouderen.

Margriet is beschermvrouwe van Vision 2020, dat in samenwerking met Buurtzorg Nederland een project is gestart waarbij mensen boven de 55 worden getest op hun gezichtsvermogen. Het doel van het project is het voorkomen van oogheelkundige problematiek en inzicht geven in de invloed van slechtziendheid op kwaliteit van leven, depressie en angst, vallen en fracturen en de ambitie om zelfstandig te blijven wonen.

De prinses besprak de eerste resultaten van het project met docenten, onderzoekers en verpleegkundigen van VUmc, het Radboud UMC en Buurtzorg Nederland. Ook sprak ze met deelnemers aan het project over hun ervaringen met de oogscreening.

