Maria Teresa bij jubileum Vrouwenactie

LUXEMBURG – Groothertogin Maria Teresa van Luxemburg woont vrijdag in kasteel Bettembourg de feestelijke academische zitting bij van de Katholieke Vrouwenactie van Luxemburg. Die viert dit jaar haar zeventigjarig bestaan.

Maria Teresa is sinds 2007 beschermvrouw van de ‘Action Catholique des Femmes du Luxembourg’, zoals de organisatie officieel heet. Ze trad daarmee in de voetsporen van haar twee jaar eerder overleden schoonmoeder groothertogin Joséphine-Charlotte en van de tot 1964 regerende groothertogin Charlotte.

De Vrouwenactie omschrijft zichzelf als een ‘kerkelijke beweging in het aartsbisdom Luxemburg, waarin vrouwen samenkomen die bereid zijn om hun christelijk geloof te verdiepen en daarvan getuigenis te doen.’ Naastenliefde is een speerpunt, dat zich onder meer uit in het geven van hulp en ondersteuning aan mensen die dat nodig hebben.

