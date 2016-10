Albert reikt prijs uit aan Queen Latifah

NEW YORK – Prins Albert en prinses Charlène van Monaco waren maandagavond in New York voor het Princess Grace Awards Gala. Daar reikte Albert de naar zijn vader vernoemde Prins Rainier III Award uit aan actrice en zangeres Queen Latifah.

Latifah krijgt de prijs voor haar bijdragen aan de muziek- en filmwereld in combinatie met haar steun aan hulpbehoevenden. “Ze heeft laten zien dat ze gedurende haar illustere carrière ook anderen kan helpen. Haar diepe betrokkenheid bij aids- en kankeronderzoek en hulpprogramma’s voor hongerigen, jongeren, vrouwen en mensen uit de LGBTQ-gemeenschap heeft een enorm verschil gemaakt in hun levens”, zei Albert eerder over de toekenning van de prijs aan Latifah.

Het gala wordt jaarlijks gehouden door de Princess Grace Foundation. De stichting, die in 1982 werd opgericht door Rainier III als eerbetoon aan zijn vrouw, geeft met prijzen en beurzen steun aan beginnende artiesten in film, theater of dans. Latifah kreeg uit handen van Albert een beeldje en krijgt bovendien een bedrag van 25.000 dollar dat ze mag besteden aan een hulporganisatie naar keuze.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!