Onzekerheid over gezondheid Margrethe

KOPENHAGEN – Het is nog niet duidelijk of de Deense koningin dinsdagavond fit genoeg is om in paleis Christiansborg een receptie bij te wonen ter gelegenheid van het Danish Maritime Forum. De 76-jarige vorstin heeft last van haar rug en moest maandag op het laatste moment afzeggen voor een prijsuitreiking.

Volgens het hof wordt van dag tot dag bekeken of Margrethe in staat is haar werk uit te voeren. Ze wordt bijgestaan door een medisch team dat haar met haar rugklachten helpt. Lang staan kan Margrethe al langer niet meer. Bij recepties, zoals de nieuwjaarsontvangst in het paleis, zit ze bij het handen schudden.

Margrethe zou maandag in de universiteit van Kopenhagen de H.C. Ørsteds Medalje voor natuurwetenschappen overhandigen aan Anja Andersen, die het nu zonder koninklijke presentie moest stellen. Bij de receptie voor de ruim vijfhonderd deelnemers aan het Danish Maritime Forum is een alternatief voorhanden in de persoon van kroonprinses Mary, die toch al aanwezig zou zijn.

Woensdagavond heeft Margrethe op haar agenda een evenement staan samen met haar zussen koningin Anne-Marie en prinses Benedikte. In de concertzaal van pretpark Tivoli wordt dan de naar hun moeder genoemde Koningin Ingrid Beurs uitgereikt.

