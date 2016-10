Prinses Elisabeth viert 15e verjaardag

Prinses Elisabeth, de oudste dochter van koning Filip en koningin Mathilde van België, viert dinsdag haar vijftiende verjaardag. Hoe de verjaardag wordt gevierd is niet bekend. Wel is duidelijk dat moeder Mathilde niet bij de viering aanwezig kan zijn. De koningin is in Jordanië op werkbezoek als speciaal pleitbezorger van de VN.

‘Het is echt een vrouwtje’, waren de inmiddels welbekende woorden van koning Filip toen hij op 25 oktober 2001 de geboorte van zijn dochter bekendmaakte. De prinses werd geboren door middel van een keizersnede en heet voluit Elisabeth Theresia Maria Helena. Elisabeth zit momenteel op het Sint-Jan Berchmanscollege in het vierde leerjaar.

