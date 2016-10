Roemeense president prijst jarige koning

BOEKAREST – De zieke Roemeense koning Mihai viert dinsdag zijn 95e verjaardag in zijn woning in Aubonne in Zwitserland in het gezelschap van zijn dochters Elena en Sofia. In Boekarest worden verschillende festiviteiten gehouden in aanwezigheid van oudste dochter Margareta, haar man prins Radu en prinses Maria.

De Roemeense president Klaus Iohannis bracht dinsdag zijn gelukwensen over aan de koning. Hij omschreef hem als een voorbeeld en symbool voor alle Roemenen en dankte Mihai voor zijn levenslange toewijding aan Roemenië. Ook wenste hij hem een goede gezondheid toe. Margareta bracht een eerbetoon aan haar vader, wiens loyaliteit en verantwoordelijkheidsgevoel ze prees.

Koning Mihai, die in augustus zijn echtgenote koningin Ana verloor, heeft zich eerder dit jaar geheel uit het openbare leven teruggetrokken nadat bij hem leukemie was vastgesteld, waarvoor hij een serie behandelingen onderging. Volgens prins Radu is zijn gezondheid zeer broos, maar is hij geestelijk nog bij de tijd. De dood van Ana, met wie hij 68 jaar was gehuwd, heeft Mihai zeer getroffen, aldus Radu.

In het concertgebouw van Boekarest vindt dinsdagavond ter gelegenheid van de verjaardag een benefietconcert plaats. De opbrengst daarvan is voor de stichting van kroonprinses Margareta. Later in de week brengt de Roemeense post een serie postzegels uit die zijn gewijd aan de passie van de koning voor auto’s.

