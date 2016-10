823.000 kijkers voor docu koningin Juliana

HILVERSUM – Ruim 823.000 mensen hebben dinsdagavond naar de NOS-documentaire ‘Juliana, geen gewone koningin’ op NPO2 gekeken. Het programma, gemaakt naar aanleiding van de deze week te verschijnen biografie ‘Juliana. Vorstin in een mannenwereld’ van Jolande Withuis, eindigde daarmee op de dertiende plaats in de lijst van best bekeken programma’s van de dag.

In de documentaire werd allerminst een vrolijk beeld gegeven over Juliana. Aan de hand van brieven van onder anderene vriendinnen van de koningin en talloze gesprekken met mensen uit haar omgeving, werd onder meer duidelijk dat haar man prins Bernhard Juliana al sinds het begin van hun huwelijk honds behandelde. Ze bleef echter altijd hopeloos verliefd op hem.

Withuis stelde verrast te zijn door de Juliana die ze in zes jaar studie en onderzoek ontdekte. “Er was bij haar een voortdurende zoektocht naar gewoonheid”, merkte ze op, maar die zoektocht werd nooit echt bevredigd en Juliana was vooral ook erg eenzaam.

