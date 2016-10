Constantijn bij Start Me Up Africa

DEN HAAG – Prins Constantijn spreekt woensdagavond samen met minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) over Afrika en over Startups tijdens het evenement ‘Start Me Up Africa’ in de Caballero Fabriek in Den Haag.

Prins Constantijn voert het woord in zijn hoedanigheid van speciaal pleitbezorger van Startup Delta2020, een functie die hij sinds deze zomer als opvolger van Neelie Kroes vervult. Constantijn is aanjager en pleitbezorger voor het verbeteren van de omstandigheden waarin jonge ondernemingen van start kunnen gaan.

Het evenement ‘Start Me Up Africa’ kijkt onder meer naar de obstakels die ondernemers ondervinden zoals het maken van een businessmodel, het vinden van kapitaal en het bereiken van de doelgroep. Die uitdagingen zijn hetzelfde in Nederland en in Afrika, maar gekeken wordt naar waar mogelijkheden zijn tot samenwerking.

