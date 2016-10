Koningin Máxima bij regionale Groeikamer

ROTTERDAM – Koningin Máxima was woensdagavond aanwezig bij de eerste regionale Groeikamer, een evenement georganiseerd door NLgroeit en InnovationQuarter. De bijeenkomst was bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam.

De koningin had een ontmoeting met de raad van groeiambassadeurs, was aanwezig bij een deel van het plenaire programma en nam deel aan enkele rondetafelgesprekken.

NLgroeit is een meerjarenprogramma van het ministerie van Economische Zaken, de Kamer van Koophandel en NLevator en wordt gesteund door NL2025. Het heeft tot doel het groeivermogen in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf te vergroten. Dat kan door ondernemers bewust te maken van groeikansen, hen te activeren om gebruik te maken van coaching en opleiding en hen te faciliteren bij het vinden van de ideale match met een coach, mentor of opleiding.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!