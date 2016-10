Prinses Aiko (14) kampt met vermoeidheid

TOKIO – Het gaat niet goed met de Japanse prinses Aiko, de kleindochter van keizer Akihito en keizerin Michiko. De dochter van kroonprins Naruhito en kroonprinses Masako kampt met gezondheidsproblemen en is daarom al een maand niet naar school geweest. Het Japanse hof verschafte deze week openheid van zaken.

De 14-jarige prinses gaat sinds twee jaar naar de Gakushuin Girls’ Junior High School in Tokio, maar zit al sinds 26 september niet in de schoolbanken. Volgens het Japanse hof raakte ze na de zomervakantie oververmoeid.

Haar moeder prinses Masako heeft Aiko op 6 oktober naar het ziekenhuis gebracht, maar het medische onderzoek heeft niet een specifieke diagnose opgeleverd. Het is volgens Japanse media nog niet bekend wanneer ze terug kan keren naar de middelbare school. Artsen zeggen wel dat haar gezondheid stukje bij beetje verbetert. In de Japan Times vertelt een vertegenwoordiger van de Japanse hofhouding dat ze niet hele dagen in bed ligt en deze week een wandeling in de tuin kon maken.

Masako heeft een driedaagse reis met kroonprins Naruhito naar het noordoosten van Japan afgezegd om voor haar dochter te kunnen zorgen. Aiko is het enige kind van Naruhito en Masako.

