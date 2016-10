Zes journalisten voor rechter om foto’s Kate

PARIJS – Zes Franse journalisten die betrokken waren bij het maken en publiceren van naaktfoto’s van Catherine, de hertogin van Cambridge, moeten volgend jaar voor de rechtbank verschijnen. Dat schrijven Franse media woensdag. Het gaat om onder meer eindredacteuren van de Franse regionale krant La Provence, het blad Closer Magazine en uitgeverij Arnoldo Mondadori Editore. De zes worden beschuldigd van het schenden van de privacywetgeving.

De foto’s werden in 2012 met een telelens gemaakt toen Kate met haar man prins William op vakantie was in de Franse regio Luberon. De twee waren toen in de tuin van een privévertrek aan het zonnebaden. Foto’s waarop de hertogin zonder topje stond, werden gepubliceerd door Closer. Daarna volgden vele andere media. William en Kate klaagden het blad vervolgens aan.

Wanneer het proces precies begint, is nog niet bekend.

