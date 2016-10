Koning hoort in Almelo van ‘katoen en nu’

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima beginnen donderdagmorgen hun streekbezoek aan Twente in het stadhuis van Almelo. Daar worden ze verwelkomd door Ank Bijleveld, commissaris van de koning in Overijssel, en ontmoeten ze ook de burgemeesters van de vijf gemeenten die in sneltreinvaart worden bezocht: Almelo, Tubbergen, Dinkelland, Losser en Oldenzaal.

Bij aankomst wordt een welkomstlied uit de stadsmusical ‘Van katoen en nu’ ten gehore gebracht, een verwijzing naar de rode draad bij het bezoek. Dat is ‘erfenis als toekomstkapitaal’. Twente heeft, aldus de provincie in een toelichting, de afgelopen jaren hard gewerkt om bepalende elementen uit het verleden – zoals de voormalige textielfabrieken – bruikbaar te maken voor nieuwe ontwikkelingen.

Dat beleid geldt zowel voor stedelijke gebieden zoals Almelo, als het meer landelijke gebied eromheen in het noordoosten. Na de ontvangst in de trouwzaal van het stadhuis staan er voor het koningspaar nog twee stops op het programma in Almelo. Allereerst gaat het gezelschap naar de voormalige Hagedoornschool in de volkswijk het Nieuwstraatkwartier. Daar wordt gesproken over de problemen die zich in dit deel van de stad voordoen door onder meer de teloorgang van de textielindustrie.

Heracles

Van de school gaan Willem-Alexander en Máxima naar het Polman-stadion van Heracles. Daar wordt kennisgemaakt met enkele deelnemers van een sociaal project van de voetbalclub, waarbij ex-gedetineerden uit de Karelskamp zijn betrokken, en is een gesprek over sociaal ondernemerschap.

Het gezelschap gaat daarna naar textielreiniging Het Springendal in Oud-Ootmarsum.

