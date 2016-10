Rutte moet begroting koning uitleggen

DEN HAAG – Premier Mark Rutte moet donderdag in de Kamer tekst en uitleg geven over de begroting van de koning. Daarbij zullen de partijen hem aan de tand voelen over de mogelijke belastingcompensatie voor de koning.

Rutte meldde de Kamer woensdag nog dat hij geen bewijs heeft gevonden dat koning Willem-Alexander en zijn voorgangers compensatie kregen voor betaalde vermogensbelasting. Maar hij laat wel verder onderzoek doen.

De Kamer is hierdoor niet overtuigd. Bij de partijen zijn nog veel vragen over de uitleg van de premier.

RTL Nieuws, die eerder deze maand de geheime afspraken aan het licht bracht, publiceerde woensdag nog een reeks documenten waaruit moet blijken dat er begin jaren zeventig wel degelijk een deal over de vermogensbelasting is gemaakt.

Tijdens de begrotingsbehandeling zal het ook gaan over de hoogte van de uitkering die prinses Amalia krijgt als ze achttien jaar wordt. Ze krijgt dan een toelage van 250.000 euro per jaar, plus 1,2 miljoen euro voor privépersoneel en onkosten. Dat vindt een deel van de Kamer te veel.

