Noorse koninklijke stallen open voor Sonja

OSLO – De Noorse koninklijke stallen zijn vanaf 4 juli 2017 open voor het publiek. Nooit eerder was dit deel van het Koninklijk Paleis in Oslo toegankelijk voor geïnteresseerde burgers.

De stallen gaan open ter ere van koningin Sonja’s verjaardag, die op die dag haar tachtigste verjaardag viert. In de stallen komt kunst te hangen en is er plaats voor culturele activiteiten.

Onderdeel van de kunsttentoonstelling is een interactieve expositie van koningin Mauds (1869-1938) foto’s. Net als koningin Sonja had Maud een passie voor fotograferen. Sterker nog; Maud is een belangrijke inspiratiebron geweest voor de vrouw van koning Harald.

Het Paleis zelf werd al eerder opengesteld voor het publiek tijdens de zomermaanden. Vorig jaar bezochten 40.000 mensen het paleis.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!