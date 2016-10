Koningspaar staat ‘stil’ met Australiërs

MELBOURNE – Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn dinsdag getuige van een uniek Australisch fenomeen en sportief evenement. Het hele land komt dan tot stilstand om de paardenrace om de Melbourne Cup te zien. Die heet daarom ook ‘the race that stops the nation’. De winnaar krijgt omgerekend 4,5 miljoen euro.

In Melbourne waren zondag de voorbereidingen in volle gang. De lokale kranten kwamen met extra bijlagen waarin de kansen van de 22 paarden, de jockeys en eigenaars van alle mogelijke kanten werden besproken. Aangezien de race ook een sociaal evenement is – met net zo’n extravagante hoedenshow als bij het Engelse Ascot – waren er ook kledingadviezen.

Het koningspaar is zelf niet op de racebaan in Melbourne voor het nationale hoogtepunt van de paardensport, maar kijkt op de Ascot baan in het 2700 kilometer verder naar het westen gelegen Perth naar de rechtstreekse televisie-uitzending. Zoals heel Australië dat elk jaar ook doet: thuis, op kantoor of beter nog, in de kroeg of een restaurant.

Gokje

Het hele land waagt ook een gokje op de race waarin de emir van Dubai, sjeik Mohammed bin Rashid, maar liefst vijf paarden heeft lopen. Een unicum aldus de zondageditie van de Herald Sun. Op het laatste moment kwalificeerde zaterdag het paard Oceanographer zich, zodat er snel nog een gele rennerspet moest worden besteld om de vijf voor de emir rijdende renners van elkaar te kunnen onderscheiden.

Sjeik Mohammed wacht overigens nog steeds op zijn eerste winst in de Melbourne Cup, waar zijn paarden driemaal als tweede eindigden maar nog nooit als eerste over de finish gingen. ‘Als het met vijf paarden niet lukt, dan komen we volgend jaar met tien’, grapte de Australische manager van de emirs paardenconglomeraat Godolphin.

Bij de bookmakers is de emirs paard Hartnell favoriet, gevolgd door Oceanographer.

