Trouwjurk Mabel moet jeugd inspireren

MELBOURNE – De trouwjurk van prinses Mabel is een trekpleister en bron van inspiratie bij de overzichtstentoonstelling van het werk van de modekunstenaars Viktor & Rolf in de National Gallery of Victoria in Melbourne.

Volgens de website ‘Wedded Wonderland’ moet iedereen de door de Koninklijke Verzamelingen aan het museum uitgeleende jurk gezien hebben. ‘Het is een topstuk’, aldus de site.

De trouwjurk heeft bij de expositie ‘Viktor & Rolf: fashion artists’ een eigen plek gekregen in een zaal die is omgebouwd tot een soort atelier van het Nederlandse ontwerpersduo Viktor Horsting en Rolf Snoeren.

248 strikken

De door de 248 strikken beroemd geworden jurk – Mabel wilde voor haar huwelijk met prins Friso in 2004 iets dat bijzonder was en niet conventioneel – is van alle kanten te bekijken, maar is anders dan de andere ontwerpen wel in een beschermende vitrine geplaatst.

In het atelier kan de Australische jeugd terecht om geïnspireerd door de trouwjurk zelf te knutselen en te ontwerpen met onder meer strikken. Volgens de National Gallery is het een manier om kinderen bij de tentoonstelling te betrekken én om ze te interesseren voor het vak van modeontwerper of voor kunst.

Veel belangstelling

Met de Australische zomervakantie in het vooruitzicht wordt veel belangstelling verwacht. Vorig jaar kwamen op een soortgelijke presentatie 111.000 kinderen af. Zondagmorgen vroeg zaten er ondanks het fraaie lenteweer al tientallen kinderen. Eén meisje toonde trots de enorme witte strikken die ze had gevouwen. ‘I am a princess’, vertelde ze stralend.

