William wil internetpesten aanpakken in VS

LONDEN – Prins William reist volgend jaar wellicht af naar de Verenigde Staten. Volgens The Sunday Times wil de Britse prins daar met de bestuurders van techreuzen als Google, Facebook, Microsoft en Apple praten over internetpesten.

William lanceerde in april een taskforce om het pesten op internet terug te dringen. In de taskforce zitten onder meer de Europese bazen van bedrijven als Google, Twitter, Facebook en Snapchat. Ook algemene anti-pestinstellingen en de Britse wetenschapper en world wide web-uitvinder Tim Berners-Lee zijn aangesloten bij Williams taskforce.

De Britse prins heeft de taskforce naar eigen zeggen in het leven geroepen omdat hij nu zelf vader is. William en zijn vrouw Catherine hebben twee kinderen, prins George en prinses Charlotte. Volgens The Sunday Times wil de hertog van Cambridge in de VS de bazen van de techreuzen aansporen meer te doen tegen internetpesten.

