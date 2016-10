Koning Marokko condoleert tijdens protestgolf

RABAT (ANP) – De Marokkaanse koning Mohammed VI heeft zijn medeleven betuigd aan nabestaanden van een vishandelaar die op gruwelijke wijze om het leven kwam, mogelijk als gevolg van politieoptreden. Minister van Binnenlandse Zaken Mohammed Hassan moet zelf namens de koning naar de nabestaanden om de condoleances over te brengen. De vorst heeft een diepgaand onderzoek gelast naar de dood van Mouhcine Fikri (28), meldden Marokkaanse media maandag.

In heel het land zijn er in het weekend protesten geweest naar aanleiding van Fikri’s dood. Politieagenten namen vrijdag in al-Hoceima zwaardvissen van hem af, omdat die alleen in een bepaald seizoen gevangen mogen worden. Toen Fikri zijn handelswaar uit een vuilniswagen wilde terugpakken, werd hij vermalen door het apparaat waarmee in de wagen afval wordt samengeperst. Op internet werd snel gesteld dat politieagenten ervoor zorgden dat de perser werd aangezet.

